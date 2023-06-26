"Это уже перешло черту": игрок Шахтера подвергся расистским оскорблениям от ребенка
Источник:iG
Неприемлемый случай произошел во время матча дубля мадридского Реала, за который выступает арендованный у "горняков" Винисиус Тобиас. Бразильский защитник не ожидал услышать обиду от ребенка.
В ответном матче плей-офф за выход в Сегунду "сливочные" встречались с Эльденсе. В одном из моментов поединка Винисиус Тобиас услышал в свой адрес расистский возглас.
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Не ожидал услышать оскорбление от ребенка
Один из мальчиков, болевший за команду соперника, обозвал бразильца обезьяной. Видео с инцидентом опубликовали в интернете.
Видео с расистским оскорблением Винисиуса Тобиаса
После матча Винисиус Тобиас сообщил о случившемся в своих социальных сетях.
Печальнее всего, когда мы не ожидаем такого от ребенка. Ребенок называет тебя обезьяной. Грустно видеть, как футболисты проходят через такие предубеждения, это не в первый и не второй раз. Это происходит каждый день. Не могу передать, как это больно. Это должно закончиться. Это уже перешло черту. Цвет кожи ничего не значит, мы все одинаковы. Мы хотим уважения,
– написал Винисиус Тобиас.
Это не первый случай с проявлениями расизма в адрес игроков Реала. В конце мая испытал оскорбления от болельщиков с трибун вингер "сливочных" Винисиус Жуниор. Бразилец обвинил Ла Лигу в попустительстве расизма.
Тобиас в Реале
- Напомним, что Винисиус Тобиас стал игроком Шахтера в январе 2022 года. "Горняки" заплатили Интернасьоналю за вундеркинда 6 миллионов евро.
- Однако из-за российской агрессии бразилец не смог дебютировать за Шахтер. В апреле 2022 года он воспользовался правилом ФИФА, позволявшим приостанавливать контракты, и на правах аренды пополнил состав "сливочных".
- Тобиас в прошлом сезоне отыграл за дубль Реала. Однако в клубе увидели перспективу в 19-летнем защитнике и продлили аренду до июня 2024 года.