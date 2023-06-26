В ответном матче плей-офф за выход в Сегунду "сливочные" встречались с Эльденсе. В одном из моментов поединка Винисиус Тобиас услышал в свой адрес расистский возглас.

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Не ожидал услышать оскорбление от ребенка

Один из мальчиков, болевший за команду соперника, обозвал бразильца обезьяной. Видео с инцидентом опубликовали в интернете.

Видео с расистским оскорблением Винисиуса Тобиаса

После матча Винисиус Тобиас сообщил о случившемся в своих социальных сетях.

Печальнее всего, когда мы не ожидаем такого от ребенка. Ребенок называет тебя обезьяной. Грустно видеть, как футболисты проходят через такие предубеждения, это не в первый и не второй раз. Это происходит каждый день. Не могу передать, как это больно. Это должно закончиться. Это уже перешло черту. Цвет кожи ничего не значит, мы все одинаковы. Мы хотим уважения,

– написал Винисиус Тобиас.

Это не первый случай с проявлениями расизма в адрес игроков Реала. В конце мая испытал оскорбления от болельщиков с трибун вингер "сливочных" Винисиус Жуниор. Бразилец обвинил Ла Лигу в попустительстве расизма.

Тобиас в Реале