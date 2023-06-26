Хорватский Банджамин Баттон пока не собирается уходить на пенсию или доигрывать в менее статусных клубах. Поэтому в очередной раз продлил контракт с Реалом.
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Еще на год в Мадриде
"Сливочные" официально сообщили о продлении контракта с центральным полузащитником Лукой Модричем. Новое соглашение с 37-летним хорватом рассчитано до конца июня 2024 года.
Модрич, который является единственным игроком, кто сыграл в трех десятилетиях на Чемпионатах мира и Европы, в сезоне-2022/2023 забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 52 матчах за клуб во всех турнирах.
Самые памятные моменты игры хорвата в Реале: смотрите видео
Карьера Луки Модрича в Реале
- Присоединился к мадридцам в 2012 году.
- За 11 сезонов сыграл 488 матчей и выиграл 23 титула: 5 ЛЧ, 5 Клубных ЧМ, 4 Суперкубка Европы, 3 чемпионства, 2 Кубка и 4 Суперкубка Испании.
- За свою карьеру игрока в Мадриде выиграл самые высокие индивидуальные награды, такие как "Золотой мяч-2018", "Лучший игрок ФИФА-2018", "Игрок года УЕФА-2017/18".
- Также был обладателем "Золотого мяча" на ЧМ-2018 и "Бронзового мяча" на ЧМ-2022.