Хорватский Банджамин Баттон пока не собирается уходить на пенсию или доигрывать в менее статусных клубах. Поэтому в очередной раз продлил контракт с Реалом.

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Еще на год в Мадриде

"Сливочные" официально сообщили о продлении контракта с центральным полузащитником Лукой Модричем. Новое соглашение с 37-летним хорватом рассчитано до конца июня 2024 года.

Модрич, который является единственным игроком, кто сыграл в трех десятилетиях на Чемпионатах мира и Европы, в сезоне-2022/2023 забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 52 матчах за клуб во всех турнирах.

Самые памятные моменты игры хорвата в Реале: смотрите видео

Карьера Луки Модрича в Реале