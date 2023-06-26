У матчі-відповіді плей-оф за вихід в Сегунду "вершкові" зустрічалися з Ельденсе. В одному з моментів поєдинку Вінісіус Тобіас почув на свою адресу расистський вигук.

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Не чекав почути образу від дитини

Один з хлопчиків, який вболівав за команду суперника, обізвав бразильця мавпою. Відео з інцидентом було опубліковано в інтернеті.

Відео з расистською образою Вінісіуса Тобіаса

Після матчу Вінісіус Тобіас повідомив про випадок у своїх соціальних мережах.

Найсумніше, коли ми не очікуємо такого від дитини. Дитина називає тебе мавпою. Сумно бачити, як футболісти проходять через такі упередження, це не вперше і не вдруге. Це відбувається щодня. Не можу передати, наскільки це боляче. Це має скінчитися. Це вже перейшло межу. Колір шкіри нічого не означає, ми всі однакові. Ми хочемо поваги,

– написав Вінісіус Тобіас.

Зазначимо, що це не перший випадок з проявами расизму на адресу гравців Реалу. Наприкінці травня зазнав образ від вболівальників з трибун вінгер "вершкових" Вінісіус Жуніор. Бразилець звинуватив Ла Лігу в потуранні расизму.

Тобіас у Реалі