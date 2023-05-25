Перед поединком все футболисты Реала вышли на футбольное поле "Сантьяго Бернабеу" в футболках своего одноклубника Винисиуса Жуниора. Бразилец в предыдущем туре стал жертвой расистских оскорблений со стороны болельщиков Валенсии, сообщает 24 Канал.

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В Мадриде поддержали Винисиуса

Таким поступком команда хотела выразить свою поддержку Вини и показать, что тот остался не один на один в этой ситуации.

Также на 20-й минуте матча трибуны "Сантьяго Бернабеу" устроили овации Винисиуса. Сделали они это на 20-й минуте сознательно, ведь футболист играет как раз под 20-м номером в Реале.

Овации фанатов Реала во время матча для Винисиуса: смотрите видео

Такой красивый жест команды поддержали болельщики Реала. На трибуне позади ворот появился большой баннер в поддержку звездного футболиста.



Фанаты Реала поддержали Винисиуса / Фото с твиттера мадридского клуба

Сам Винисиус не участвовал в матче против Райо Вальекано, но присутствовал на стадионе. Но даже перед матчем появился на футбольном поле, чтобы поблагодарить всех за поддержку.



Винисиус поблагодарил всех за поддержку / Фото из твиттера мадридского Реала

Отметим, что даже без Вини Реала с трудом, но удалось одержать победу над Райо 2:1. Голы Бензема и Родриго спасти "сливочных" от мировой на домашнем поле.

К слову. Реал сражается с Атлетико за второе место в Ла Лиге. В настоящее время преимущество команды Анчелотти составляет всего один балл. Впереди у "сливочных" еще матчи против Севильи и Атлетик Бильбао.

Винисиус – жертва расизма в испанской Ла Лиге