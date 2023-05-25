Перед поединком все футболисты Реала вышли на футбольное поле "Сантьяго Бернабеу" в футболках своего одноклубника Винисиуса Жуниора. Бразилец в предыдущем туре стал жертвой расистских оскорблений со стороны болельщиков Валенсии, сообщает 24 Канал.
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В Мадриде поддержали Винисиуса
Таким поступком команда хотела выразить свою поддержку Вини и показать, что тот остался не один на один в этой ситуации.
Также на 20-й минуте матча трибуны "Сантьяго Бернабеу" устроили овации Винисиуса. Сделали они это на 20-й минуте сознательно, ведь футболист играет как раз под 20-м номером в Реале.
Овации фанатов Реала во время матча для Винисиуса: смотрите видео
Такой красивый жест команды поддержали болельщики Реала. На трибуне позади ворот появился большой баннер в поддержку звездного футболиста.
Фанаты Реала поддержали Винисиуса / Фото с твиттера мадридского клуба
Сам Винисиус не участвовал в матче против Райо Вальекано, но присутствовал на стадионе. Но даже перед матчем появился на футбольном поле, чтобы поблагодарить всех за поддержку.
Винисиус поблагодарил всех за поддержку / Фото из твиттера мадридского Реала
Отметим, что даже без Вини Реала с трудом, но удалось одержать победу над Райо 2:1. Голы Бензема и Родриго спасти "сливочных" от мировой на домашнем поле.
Винисиус – жертва расизма в испанской Ла Лиге
- Звездный бразилец в составе Реала уже далеко не в первый раз становится жертвой расистских высказываний в свою сторону. Эта неприятная ситуация повторилась снова уже в матче против Валенсии.
- Фанаты "летучих мышей" стали называть Вини "обезьяной" Из-за чего поединок даже был остановлен на 10 минут. Однако даже после его восстановления подобные скандирования фанатов Валенсии продолжились.
- Такие оскорбления оказали негативное влияние на левого вингера, у которого в конце матча сдали нервы. Винисиус ударил в лицо футболиста соперника, за что был удален с поля. Однако впоследствии Вини отменили эту красную карточку.
- После матча Винисиус выложил видео с расистскими историями, в которых он стал главной жертвой.
- Звезду Реала в этой ситуации поддержали не только партнеры по команде, но и главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
- Также на телекартинке матчи 36-го тура Ла Лиги вместо украинского флага появилась надпись "Единые против расизма". Его также повторили, но уже в виде тега в правом нижнем углу экрана.