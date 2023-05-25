Перед поєдинком усі футболісти Реала вийшли на футбольне поле "Сантьяго Бернабеу" у футболках свого одноклубника Вінісіуса Жуніора. Бразилець у попередньому турі став жертвою расистських образ зі сторони уболівальників Валенсії, повідомляє 24 Канал.

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У Мадриді підтримали Вінісіуса

Таким вчинком команда хотіла висловити свою підтримку Віні і показати, що той залишився не сам на сам у цій ситуації.

Також на 20-й хвилині матчу трибуни "Сантьяго Бернабеу" влаштували овації Вінісіусу. Зробили вони це на 20-й хвилині свідомо, адже футболіста грає якраз під 20-м номером у Реалі.

Овації фанатів Реала під час матчу для Вінісіуса: дивіться відео

Такий красивий жест команди підтримали й уболівальники Реала. На трибуні позаду воріт з'явився великий банер на підтримку зіркового футболіста.



Фанати Реала підтримали Вінісіуса / Фото з твітеру мадридського клубу

Сам Вінісіус не брав участі у матчі проти Райо Вальєкано, але був присутній на стадіоні. Та навіть перед матчем з'явився на футбольному полі, аби подякувати усім за підтримку.



Вінісіус подякував усім за підтримку / Фото з твітеру мадридського Реала

Відзначимо, що навіть без Віні Реалу з труднощами, але таки вдалось здобути перемогу над Райо 2:1. Голи Бензема та Родріго врятувати "вершкових" від мирової на домашньому полі.

До слова. Реал бореться із Атлетіко за друге місце у Ла Лізі. Наразі перевага команди Анчелотті складає лише один бал. Попереду у "вершкових" ще матчі проти Севільї та Атлетік Більбао.

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