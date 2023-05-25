Перед поєдинком усі футболісти Реала вийшли на футбольне поле "Сантьяго Бернабеу" у футболках свого одноклубника Вінісіуса Жуніора. Бразилець у попередньому турі став жертвою расистських образ зі сторони уболівальників Валенсії, повідомляє 24 Канал.
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У Мадриді підтримали Вінісіуса
Таким вчинком команда хотіла висловити свою підтримку Віні і показати, що той залишився не сам на сам у цій ситуації.
Також на 20-й хвилині матчу трибуни "Сантьяго Бернабеу" влаштували овації Вінісіусу. Зробили вони це на 20-й хвилині свідомо, адже футболіста грає якраз під 20-м номером у Реалі.
Овації фанатів Реала під час матчу для Вінісіуса: дивіться відео
Такий красивий жест команди підтримали й уболівальники Реала. На трибуні позаду воріт з'явився великий банер на підтримку зіркового футболіста.
Фанати Реала підтримали Вінісіуса / Фото з твітеру мадридського клубу
Сам Вінісіус не брав участі у матчі проти Райо Вальєкано, але був присутній на стадіоні. Та навіть перед матчем з'явився на футбольному полі, аби подякувати усім за підтримку.
Вінісіус подякував усім за підтримку / Фото з твітеру мадридського Реала
Відзначимо, що навіть без Віні Реалу з труднощами, але таки вдалось здобути перемогу над Райо 2:1. Голи Бензема та Родріго врятувати "вершкових" від мирової на домашньому полі.
Вінісіус – жертва расизму в іспанській Ла Лізі
- Зірковий бразилець у складі Реала вже далеко не вперше стає жертвою расистських висловлювань у свою сторону. Ця неприємна ситуація повторилась знову вже у матчі проти Валенсії.
- Фанати "кажанів" почали називати Віні "мавпою" Через що поєдинок навіть був зупинений на 10 хвилин. Однак навіть після його відновлення подібні скандування фанатів Валенсії продовжились.
- Такі образи негативно вплинули на лівого вінгера, у якого наприкінці матчу здали нерви. Вінісіус вдарив в обличчя футболіста суперника, за що був вилучений з поля. Однак згодом Віні скасували цю червону картку.
- Після матчу Вінісіус виклав відео з расистськими історіями, у яких став головною жертвою.
- Зірку Реала у цій ситуації підтримали не лише партнери по команді, а й головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті та президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва
- Також на телекартинці матчі 36-го туру Ла Ліги замість українського прапора з'явився напис "Єдині проти расизму". Його також повторили, але вже у вигляді тегу у правому нижньому кутку екрана.