Главный предатель Украины Анатолий Тимощук продолжает молчать о войне в его родной стране. Экс-футболист ни разу не прокомментировал преступления России.

Палкин: Это даже хуже, чем вы можете себе представить

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поделился мнением о легенде клуба Анатолия Тимощука, работающего тренером в российском Зените.

Стоит внимания Предатель Тимощук послал Ярмоленко, затронувший тему войны в Украине

Он выбрал деньги вместо Родины и родителей. Это даже хуже, чем вы можете себе представить. Я на 100% уверен, что он мог найти работу в другом месте. У него большой опыт игрока и тренера. С его опытом и достижениями легко можно найти новую работу.

– отметил Палкин.

Экс-игрок сборной Украины Тимощук, ассистент главного тренера Зенита, не прокомментировал полномасштабное вторжение российских войск на территорию Украины.

Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола отреагировал на молчание Тимощука. Его лишили рекорда и всех наград.

Главный тренер Вереса Юрий Вирт рассказал, что отец главного предателя вступил в территориальную оборону Луцка.