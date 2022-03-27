Вирт: На его месте поступил бы иначе

Тренер написал Тимощуку, что на его городе поступил бы по-другому. Он удивляется, почему тот до сих пор не уехал из России.

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"Я написал Тимощуку, что на его месте поступил бы иначе. Он должен сам объяснить свой поступок. Он живет в Санкт-Петербурге. Я не знаю, видит ли он то, что происходит в Украине. Написал ему, что если бы он увидел, то покинул бы этот клуб и жил бы в другой стране", – сказал Вирт.

Также он рассказал, что отец Тимощука записался в ряды территориальной обороны Луцка.

Я знаю, что его отец держит в курсе. Он проживает в Луцке и записался в терробороны. Я думаю, что он все знает,

– добавил наставник Вереса.