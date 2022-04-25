Палкін: Це навіть гірше, ніж ви можете собі уявити

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін поділився думкою про легенду клубу Анатолія Тимощука, який працює тренером у російському Зеніті.

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Він вибрав гроші замість Батьківщини та батьків. Це навіть гірше, ніж ви можете собі уявити. Я на 100% впевнений, що він міг знайти роботу в іншому місці. У нього великий досвід гравця і тренера. З його досвідом та досягненнями легко можна знайти нову роботу,

– зазначив Палкін.

Ексгравець збірної України Тимощук, який є асистентом головного тренера Зеніту, не прокоментував повномасштабне вторгнення російських військ на територію України.

Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу відреагував на мовчання Тимощука. Його позбавили рекорду та всіх нагород.

Головний тренер Вереса Юрій Вірт розповів, що батько головного зрадника вступив до територіальної оборони Луцька.