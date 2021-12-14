Побег со свадьбы

Повторную жеребьевку провели в тот же день через несколько минут. Такой фейл очень рассмешил футбольное сообщество. Английский твиттер испанского Вильярреала выложил забавное видео, пошутив над жеребьевкой Лиги чемпионов.

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Во время первого жребия "желтой субмарине" выпал английский Манчестер Сити, за который выступает украинец Александр Зинченко. А после ошибки испанцы получили в соперники выезд в Турин к Ювентусу.

Пресс-служба клуба Ла Лиги сделала ролик, в котором невеста, которой был Вильярреал, сбежала от жениха, которым на видео является МанСити, прямо в автомобиль к другому, которым стал Ювентус.

Видео от Вильярреала

Внимание. Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов запланированы на 15/16 и 22/23 февраля. Ответные поединки состоятся 8/9 и 15/16 марта.

Почему жеребьевку пришлось проводить повторно

Во время первой жеребьевки возникли технические проблемы, которые заставили УЕФА аннулировать результаты. Манчестер Юнайтед по ошибке свели с испанским Вильярреалом, хотя они играли в группе.

Между тем среди оппонентов мадридского Атлетико МЮ не было, но был другой английский клуб – Ливерпуль, с которым "матрасники" тоже играли в группе. Отметим, что шарики с командами вытаскивал из корзин бывший российский футболист Андрей Аршавин.