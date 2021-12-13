Жеребьевку ЛЧ проведут повторно

Из-за ошибки результаты первой жеребьевки 1/8 финала отменены. Новая жеребьевка состоится 13 декабря и начнется в 16:00.

К слову Аталанта Малиновского и Барселона узнали соперников в Лиге Европы: результаты жеребьевки

По предварительному результату жеребьевки были сформированы следующие пары:

Бенфика – Реал

Вильярреал – Манчестер Сити

Атлетико – Бавария

Зальцбург – Ливерпуль

Интер – Аякс

Спортинг – Ювентус

Челси – Лилль

Манчестер Юнайтед – ПСЖ

Из-за технической проблемы с программным обеспечением внешнего поставщика, который сообщает официальным лицам УЕФА какие команды имеют право играть друг с другом, была допущена серьезная ошибка в жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов,

– говорится в заявлении УЕФА.

Аршавин вытащил не ту команду