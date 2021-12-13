Жеребьевку ЛЧ проведут повторно
Из-за ошибки результаты первой жеребьевки 1/8 финала отменены. Новая жеребьевка состоится 13 декабря и начнется в 16:00.
К слову Аталанта Малиновского и Барселона узнали соперников в Лиге Европы: результаты жеребьевки
По предварительному результату жеребьевки были сформированы следующие пары:
- Бенфика – Реал
- Вильярреал – Манчестер Сити
- Атлетико – Бавария
- Зальцбург – Ливерпуль
- Интер – Аякс
- Спортинг – Ювентус
- Челси – Лилль
- Манчестер Юнайтед – ПСЖ
Из-за технической проблемы с программным обеспечением внешнего поставщика, который сообщает официальным лицам УЕФА какие команды имеют право играть друг с другом, была допущена серьезная ошибка в жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов,
– говорится в заявлении УЕФА.
Аршавин вытащил не ту команду
- В жеребьевке принимал участие бывший российский футболист Андрей Аршавин. В соперники Вильярреалу он вытащил шар с Манчестер Юнайтед.
- Однако команды не могли встретиться в 1/8 финала, поскольку играли между собой на стадии группового этапа турнира.
- Также из-за технических проблем среди потенциальных соперников Атлетико был Ливерпуль, хотя команды играли в группе.