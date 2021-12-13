Жеребьевку ЛЧ проведут повторно

Из-за ошибки результаты первой жеребьевки 1/8 финала отменены. Новая жеребьевка состоится 13 декабря и начнется в 16:00.

К слову Аталанта Малиновского и Барселона узнали соперников в Лиге Европы: результаты жеребьевки

По предварительному результату жеребьевки были сформированы следующие пары:

  • Бенфика – Реал
  • Вильярреал – Манчестер Сити
  • Атлетико – Бавария
  • Зальцбург – Ливерпуль
  • Интер – Аякс
  • Спортинг – Ювентус
  • Челси – Лилль
  • Манчестер Юнайтед – ПСЖ

Из-за технической проблемы с программным обеспечением внешнего поставщика, который сообщает официальным лицам УЕФА какие команды имеют право играть друг с другом, была допущена серьезная ошибка в жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов,
– говорится в заявлении УЕФА.

Аршавин вытащил не ту команду

  • В жеребьевке принимал участие бывший российский футболист Андрей Аршавин. В соперники Вильярреалу он вытащил шар с Манчестер Юнайтед.
  • Однако команды не могли встретиться в 1/8 финала, поскольку играли между собой на стадии группового этапа турнира.
  • Также из-за технических проблем среди потенциальных соперников Атлетико был Ливерпуль, хотя команды играли в группе.