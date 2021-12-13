УЕФА впервые в истории отменил результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, ведь во время первой процедуры произошли технические ошибки.

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Манчестер Юнайтед по ошибке свели с Вильярреалом, хотя они играли в группе. В то же время среди соперников Атлетико не было МЮ, но был Ливерпуль, с которым мадридцы также играли в группе.

В УЕФА назначили новую жеребьевку на 13-е декабря (16:00).

Окончательные результаты жеребьевки 1/8 финала ЛЧ

  • Зальцбург – Бавария
  • Спортинг – Манчестер Сити
  • Бенфика – Аякс
  • Челси – Лилль
  • Атлетико – Манчестер Юнайтед
  • Вильярреал – Ювентус
  • Интер – Ливерпуль
  • ПСЖ – Реал