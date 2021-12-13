УЕФА впервые в истории отменил результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, ведь во время первой процедуры произошли технические ошибки.

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Манчестер Юнайтед по ошибке свели с Вильярреалом, хотя они играли в группе. В то же время среди соперников Атлетико не было МЮ, но был Ливерпуль, с которым мадридцы также играли в группе.

В УЕФА назначили новую жеребьевку на 13-е декабря (16:00).

Окончательные результаты жеребьевки 1/8 финала ЛЧ

Зальцбург – Бавария

Спортинг – Манчестер Сити

Бенфика – Аякс

Челси – Лилль

Атлетико – Манчестер Юнайтед

Вильярреал – Ювентус

Интер – Ливерпуль

ПСЖ – Реал

Вниманию. Первые поединки 1/8 финала запланированы на 15/16 и 22/23 февраля. Ответные матчи состоятся 8/9 и 15/16 марта. Календарь поединков был сформирован впоследствии. Начало всех поединков в 22: 00.