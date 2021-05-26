Вильярреал – Манчестер Юнайтед: главное

Что: финал Лиги Европы

Где: стадион "Энерго-Гданьск", Гданьск, Польша

Когда: среда, 26 мая, 22:00

Трансляция: канал "Футбол 2", Oll.tv, Megogo, текстовая трансляция на Спорт 24

Примечательно Кто возьмет трофей Лиги Европы – Вильярреал или Манчестер Юнайтед прогноз на финал

Место в Лиге чемпионов

Победа в лиге Европы давно перестала быть второсортной для европейских клубов. Как-никак, но это еще один трофей в клубный музей. А также гарантированное место в Лиге чемпионов следующего сезона. При этом что во время жеребьевки победитель ЛЕ попадает в первую корзину, поэтому есть возможность избежать грозных соперников, среди которых могут быть Бавария, Манчестер Сити, Атлетико или Интер.

И если Манчестер Юнайтед и так гарантировал себе место в Лиге чемпионов следующего сезона по итогам национального чемпионата, то Вильярреал – нет. Команда заняла лишь седьмое место в чемпионате Испании, дающее право сыграть в квалификации Лиги конференций. Поэтому победа в этом матче немало значит для "желтой субмарины".

Монако болеть за Манчестер Юнайтед, Шахтер – тоже

За победу Манчестер Юнайтед в этом матче особенно болеть в Монако (речь как о команде, так и княжество). Ведь по правилам УЕФА, если победитель Лиги Европы гарантировал себе попадание в Лигу чемпионов по итогам чемпионата, то дополнительное место в группе ЛЧ получит третья команда пятого в рейтинге чемпионата. В этом случае речь идет о чемпионате Франции. Поэтому если победит МЮ – Монако получит место в группе Лиги чемпионов. В случае победы Вильярреала "монегаскам" придется пробиваться через сито квалификации.

Украина тоже может получить свой позитив от победы "красных дьяволов". Ведь Монако – среди вероятных соперников Шахтера в квалификации Лиги чемпионов. А так можно будет избежать матчей с этой довольно грозной командой.

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Кто фаворит турнира

Манчестер Юнайтед. Эксперты отдают предпочтение именно английской команде в этом матче. В букмекерской компании Favbet на получение титула МЮ принимают ставки с коэффициентами 1,44 (победа в матче в основное время – 1,91). Триумф Вильярреала оценен коэффициентом 2,97 (4,6 на победу в основное время). Если матч закончится вничью, и победитель будет определен в дополнительное время, то и здесь преимущество на стороне "манкунианцев" – 9 против 18 на победу испанской команды. А вот победа одной из команд в серии пенальти оценена поровну – 12 на такой итог матча.

Фактор Унаи Эмери

Вильярреал имеет в своем арсенале довольно значительный аргумент в пользу победы. Это главный тренер команды Унаи Эмери. Его не зря считают едва ли не главным экспертом по Лиге Европы. Ведь в этом турнире он побеждал трижды, когда тренировал Севилью. Еще один раз он дошел до финала, когда тренировал Арсенал. Но в главном матче уступил Челси. К слову, именно "Канониров" прошел Вильярреал в полуфинале Лиги Европы.