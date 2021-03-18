Испанский Вильярреал 18 марта принимает киевское Динамо в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги Европы проведет Спорт 24.

В первом матче, который состоялся в Киеве 11 марта, Вильярреал победил Динамо со счетом 2:0. Поэтому в ответном матче киевлянам следует забивать минимум дважды, чтобы восстановить паритет в противостоянии.

К теме Есть ли у Динамо шанс на реванш в противостоянии с Вильярреалом: анонс матча

Динамо в свое время уже гостило у Вильярреала. Команды встречались в Испании в рамках 1/16 финала Кубка УЕФА сезона-2004/2005. Поединок завершился в пользу "желтой субмарины" (2:0).

К ответному матчу Вильярреал подходит с кадровыми потерями. Игру против Динамо пропустит герой первого матча Пау Торрес.

Также не сыграют Иборра, Коклен, Пенья и Ниньо. Самой большой потерей Динамо остается Беньямин Вербич, который восстанавливается после травмы.

Вильярреал – Динамо: текстовая онлайн-трансляция