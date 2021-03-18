Іспанський Вільярреал 18 березня приймає київське Динамо у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Текстову онлайн-трансляцію матчу Ліги Європи проведе Спорт 24.

У першому матчі, який відбувся у Києві 11 березня, Вільярреал переміг Динамо з рахунком 2:0. Відтак у матчі-відповіді киянам слід забивати мінімум двічі, щоб відновити паритет у протистоянні.

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Динамо свого часу вже гостювало у Вільярреала. Команди зустрічалися в Іспанії у рамках 1/16 фіналу Кубка УЄФА сезону-2004/2005. Поєдинок завершився на користь "жовтої субмарини" (2:0).

До матчу-відповіді Вільярреал підходить з кадровими втратами. Гру проти Динамо пропустить герой першого матчу Пау Торрес.

Також не зіграють Іборра, Коклен, Пенья та Ніньо. Найбільшою втратою Динамо залишається Беньямін Вербич, який відновлюється після травми.

Вільярреал – Динамо: текстова онлайн-трансляція