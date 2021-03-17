Матч Вильярреал – Динамо состоится на "Эстадио де ла Керамика". В отличие от киевского поединка, болельщики не смогут вживую увидеть этот матч.

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В сезоне 2020/2021 права на показ матчей Лиги Европы в Украине у холдинга "Медиа группа Украина" и провайдера "Воля". Последний передал свое право платформе Megogo.

По телевидению матч Вильярреал – Динамо покажет телеканал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:55, сам матч начнется в 22:00.

Смотреть онлайн матч Вильярреал – Динамо можно на платформе Oll.tv. Однако доступ к трансляции на платформе Oll.tv. требует регистрации и платный.

Самая дешевая подписка обойдется в 109 гривен в месяц. Эта же трансляция будет доступна и для абонентов мобильных операторов "Киевстар" и lifecell. Однако и к ней доступ платный.

Также матч Лиги чемпионов Вильярреал – Динамо показывает платформа Megogo. Там доступ к трансляции доступен по подписке – "Максимальная" за 197 гривен в месяц.

В первом поединке Динамо проиграло Вильярреалу со счетом 2:0. Поэтому в ответном матче Динамо нужно забивать минимум дважды и не пропускать. Также киевлян устроит любая победа с разницей в два мяча.