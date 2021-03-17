Матч Вільярреал – Динамо відбудеться на "Естадіо де ла Кераміка". На відміну від київського поєдинку, вболівальники не зможуть наживо побачити цей матч.

До теми Чи здобуде Динамо путівку в 1/4 Ліги Європи у матчі-відповіді проти Вільярреала: прогноз

У сезоні-2020/2021 права на показ матчів Ліги Європи в Україні мають холдинг "Медіа група Україна" та провайдер "Воля". Останній передав своє право платформі Megogo.

По телебаченню матч Вільярреал – Динамо покаже телеканал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:55, сам матч розпочнеться о 22:00.

Дивитися онлайн матч Вільярреал – Динамо можна на платформі Oll.tv. Однак доступ до трансляції на платформі Oll.tv. вимагає реєстрації та платний.

Найдешевша підписка обійдеться в 109 гривень на місяць. Ця ж трансляція буде доступна і для абонентів мобільних операторів "Київстар" та lifecell. Однак і до неї доступ платний.

Також матч Ліги чемпіонів Вільярреал – Динамо показує платформа Megogo. Там доступ до трансляції доступний за передплатою – "Максимальна" за 197 гривень на місяць.

У першому поєдинку Динамо програло Вільярреалу з рахунком 2:0. Відтак у матчі-відповіді Динамо потрібно забивати мінімум двічі та не пропускати. Також киян влаштує будь-яка перемога з різницею у два м'ячі.