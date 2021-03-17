Получит ли Динамо путевку в 1/4 Лиги Европы в ответном матче против Вильярреала: прогноз
Динамо в рамках второго матча 1/8 финала Лиги Европы сыграет на выезде против Вильярреала. Букмекеры дали прогноз на это противостояние, в котором киевляне захотят взять реванш.
Источник:24 канал
Вильярреал – Динамо: перед матчем
Киевское Динамо попытается реабилитироваться в глазах болельщиков после домашнего поражения от Вильярреала (0:2). Теперь подопечных Мирчи Луческу ждет сложный экзамен в Испании.
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Во внутренних чемпионатах оба клуба одержали уверенные победы. Киевляне одолели Зарю (0: 2). А "желтая субмарина" на выезде праздновала победу над Эйбаром (1:3).
Динамо и Вильярреал трижды встречались на футбольном поле. Случалось это в 2005 году в 1/16 финала Кубка УЕФА (ныне Лига Европы). Тогда в первой встрече киевляне на своем поле разошлись "сухой" ничьей 0:0, а на выезде в Испании уступили сопернику 2:0. И в предыдущем матче 1/8 финала Лиги Европы.
Ситуация во внутренних чемпионатах для команд не изменилась. Столичный клуб продолжает лидировать в УПЛ, подопечные Унаи Эмери остались на 7 месте.
Что прогнозируют букмекеры Favbet
Вильярреал – фаворит этого противостояния даже несмотря на победу в первой встрече. Победа испанцев оценена в 1,56. Динамо летит в Испанию только за победой – 6,60. Вильярреал будет устраивать в этом матче даже ничья, поэтому не исключено, что клубы разойдутся мировым – 4,15.
Выход Динамо в четвертьфинал будет чудом для киевлян – 25,00. А вот на то, что испанский клуб станет участником 1/4 финала – 1,01.
Эксперты прогнозируют, что поединок завершится с идентичным счетом, который был зафиксирован в первом матче 2:0 – 6,40. На такую же победу Динамо в основное время, которая позволит киевлянам перевести противостояние в дополнительные таймы – 6,40.
Если поединок таки завершится ничьей, то болельщики увидят встречу щедрую на голы. Результативная мировая 4,75.
Кто может забить в матче?
- Жерар Морено – 2,00
- Пако Алькасер и Карлос Бакка – по 2,40
- Виктор Цыганков – 3,25
- Виталий Буяльский и Артем Беседин – по 4,00
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