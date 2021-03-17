Динамо в рамках второго матча 1/8 финала Лиги Европы сыграет на выезде против Вильярреала. Букмекеры дали прогноз на это противостояние, в котором киевляне захотят взять реванш.

Вильярреал – Динамо: перед матчем

Киевское Динамо попытается реабилитироваться в глазах болельщиков после домашнего поражения от Вильярреала (0:2). Теперь подопечных Мирчи Луческу ждет сложный экзамен в Испании.

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Во внутренних чемпионатах оба клуба одержали уверенные победы. Киевляне одолели Зарю (0: 2). А "желтая субмарина" на выезде праздновала победу над Эйбаром (1:3).

Динамо и Вильярреал трижды встречались на футбольном поле. Случалось это в 2005 году в 1/16 финала Кубка УЕФА (ныне Лига Европы). Тогда в первой встрече киевляне на своем поле разошлись "сухой" ничьей 0:0, а на выезде в Испании уступили сопернику 2:0. И в предыдущем матче 1/8 финала Лиги Европы.

Ситуация во внутренних чемпионатах для команд не изменилась. Столичный клуб продолжает лидировать в УПЛ, подопечные Унаи Эмери остались на 7 месте.

Ответный Матч 1/8 финала Лиги Европы между Вильярреалом и Динамо состоится в четверг, 18 марта. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22: 00.

Что прогнозируют букмекеры Favbet

Вильярреал – фаворит этого противостояния даже несмотря на победу в первой встрече. Победа испанцев оценена в 1,56. Динамо летит в Испанию только за победой – 6,60. Вильярреал будет устраивать в этом матче даже ничья, поэтому не исключено, что клубы разойдутся мировым – 4,15.

Выход Динамо в четвертьфинал будет чудом для киевлян – 25,00. А вот на то, что испанский клуб станет участником 1/4 финала – 1,01.

Эксперты прогнозируют, что поединок завершится с идентичным счетом, который был зафиксирован в первом матче 2:0 – 6,40. На такую же победу Динамо в основное время, которая позволит киевлянам перевести противостояние в дополнительные таймы – 6,40.

Если поединок таки завершится ничьей, то болельщики увидят встречу щедрую на голы. Результативная мировая 4,75.

Кто может забить в матче?