Динамо у рамках другого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи зіграє на виїзді проти Вільярреала. Букмекери дали прогноз на це протистояння, у якому кияни захочуть взяти реванш.

Вільярреал – Динамо: перед матчем

Київське Динамо спробує реабілітуватись в очах вболівальників після домашньої поразки від Вільярреала (0:2). Тепер на підопічних Мірчі Луческу чекає складний екзамен в Іспанії.

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У внутрішніх чемпіонатах обидва клуби здобули впевнені перемоги. Кияни здолали Зорю (0:2). А "жовта субмарина" на виїзді святкувала звитягу над Ейбаром (1:3).

Динамо та Вільярреал тричі зустрічались на футбольному полі. Ставалось це у 2005 році в 1/16 фіналу Кубка УЄФА (тепер Ліга Європи). Тоді у першій зустрічі кияни на власному полі розійшлись "сухою" нічиєю 0:0, а на виїзді в Іспанії поступились супернику 2:0. Та у попередньому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Ситуація у внутрішніх чемпіонатах для команд не змінилась. Столичний клуб продовжує лідирувати в УПЛ, підопічні Унаї Емері залишились на 7 місці.

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між Вільярреалом та Динамо відбудеться у четвер, 18 березня. Стартовий свисток судді пролунає о 22:00.

Що прогнозують букмекери Favbet

Вільярреал – фаворит цього протистояння навіть попри перемогу у першій зустрічі. Перемога іспанців оцінена у 1,56. Динамо летить в Іспанію лише за звитягою – 6,60. Вільярреал буде влаштовувати у цьому матчі навіть нічию, тому не виключено, що клуби розійдуться мировою – 4,15.

Вихід Динамо у чвертьфінал буде дивом для киян – 25,00. А от на те, що іспанський клуб стане учасником 1/4 фіналу – 1,01.

Експерти прогнозують, що поєдинок завершиться з ідентичним рахунком, який був зафіксований у першому матчі 2:0 – 6,40. На таку ж перемогу Динамо в основний час, яка дозволить киянам перевести протистояння у додаткові тайми – 6,40.

Якщо двобій таки завершиться нічиєю, то вболівальники побачать зустріч щедру на голи. Результативна мирова 4,75.

Хто може забити у матчі?