Свой следующий поединок боксер супертяжелого дивизиона Виктор Выхрист проведет 21 сентября. Об этом сообщает ресурс BoxRec.

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Кто стал соперником Выхриста

Украинец сразится с 37-летним босниец Мирко Тинтором. Бой состоится в рамках ивента в немецком Гамбурге. Боксеры проведут 6-раундовый поединок.

О боснийце известно, что он провел на профи-ринге 26 поединков, в которых одержал 16 побед при 9 поражениях и 1 ничьей. Интересно, что последний раз Тинтор побеждал еще в 2020 году. После этого он четыре раза подряд покидал ринг побежденным.

Напомним, что Выхрист последний раз выходил на ринг в феврале этого года. Тогда украинский боксер техническим нокаутом победил аргентинца Маркоса Антонио Аумаду. Бой должен был длиться 10 раундов, но Виктор праздновал победу уже в четвертом.

Всего на счету Выхриста 12 побед в 13 боях. Единственное поражение он испытал от кубинца Ланье Перо. Из-за травмы украинец не смог продолжать бой в выигрышном поединке.