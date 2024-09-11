Тайсон Фьюри и Александр Усик начали подготовку к реваншу. Каждый из боксеров делится видео из тренировочного лагеря и соревнуется в остроумии.

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Мощный удар в исполнении Фьюри

36-летний британец записал ролик с тренировки с тайскими боксерами. Один из бойцов предложил Тайсону, который стоял у каната, продемонстрировать свой удар.

Фьюри не отказался и с первого раза сбил с ног тайского боксера.

"Немного тренировок старой школы", – подписал ролик британец.

Видео удара Тайсона Фьюри

Напомним, что бой-реванш между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 21 декабря 2024 года. Место поединка неизменно – столица Саудовской Аравии Эр-Рияд. На кону будут стоять чемпионские пояса украинца в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO.