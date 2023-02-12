В ночь с 11 на 12 февраля в Сан-Антонио состоялся бойе между украинским супертяжеловесом Виктором Вихристом и кубинцем Ленье Перо. Поединок завершился техническим нокаутом украинца в 8-м раунде, пишет 24 канал.

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Неожиданное поражение "Фауста"

Согласно регламенту бой должен быть 10 раундовым. На кону стоял второстепенный пояс WBA Fedelatin Heavy. С первых минут поединка Вихрист захватил инициативу, начиная атаки с джеба. В свою очередь, кубинец взял тактику второго номера, беспокоя украинца ударами по корпусу.

Во втором раунде "Фауст" пропустил неприятный удар от назойливого Перо. Впрочем, Виктор реабилитировался в третьей трехминутке, когда едва не отправил в нокдаун Ленье. Украинский боксер встряхнул кубинца за секунду до гонга левым чек-хуком.

Видео удара Вихриста в третьем раунде

В последующих раундах Вихрист полностью завладел инициативой, тогда как Перо действовал исключительно на контратаках. В шестом раунде кубинец нанес неприятный удар ниже пояса. Тем не менее, бой шел к победе украинского боксера.

Развязка наступила в 8-й трехминутке. Перо неожиданно взорвался серией ударов по корпусу и голове, после которых Вихрист растерялся и остановился. Вместо того чтобы стать на колено Виктор просто отвернулся от соперника. Рефери немедленно остановил бой, зафиксировав технический нокаут.

Видео 8-го раунда

Таким образом, Виктор Вихрист потерпел первое поражение на профи-ринге. Пояс WBA Fedelatin Heavy получил кубинец Ленье Перо.