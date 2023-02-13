Украинец потерпел первое поражение в профессионалах, хотя доминировал на ринге на протяжении почти всего поединка. Однако 10-раундовое сражение закончилось уже в 8-м раунде.

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Вихрь: Боль в ребрах появилась после 6-го раунда

Вихрист несколько раз получал от кубинского соперника, но сумел после чего восстанавливаться и продолжать доминировать в поединке.

Ключевым стал 8-й раунд, когда Перо неожиданно взорвался серией ударов по корпусу и голове. После которых Виктор растерялся и остановился. Вместо того чтобы стать на колено украинец просто отвернулся от оппонента. Рефери немедленно остановил поединок и зафиксировал нокаут для боксера из Украины.

Очень болезненное поражение для Вихриста, после которого Виктор решил объяснить причину своего фиаско в ночь с 11-го на 12 февраля.

Оказалось, что после 6-го раунда украинец почувствовал сильную боль в ребрах, которая не позволила ему показывать свой бокс. Через два раунда боль еще стала более нестерпимой. На этом борьба для Вихриста в этом бою окончилась.

Боль в ребрах появилась после 6 раунда, но я решил продолжать. Потом боль еще усилилась, поэтому я не смог довести поединок до конца и показать весь свой потенциал. Я понимал, что выиграю и контролирую ситуацию, но в 8-м раунде боль стала невыносимой. Я выигрывал по очкам, но травма не позволила выиграть бой,

– сказал Вихрист.

Напомним, что на кону стоял второстепенный пояс WBA Fedelatin Heavy, доставшийся непобедимому кубинцу Ленье Перо.

К слову. До этого поражения последний раз Вихрист по прозвищу "Фауст" выходил на ринг в декабре 2022 года. Тогда Виктор победил американского боксера Франклина Лоуренса по решению судей.