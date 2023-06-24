В начале февраля 2023 года Виктор Выхрист потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Украинский супертяжеловес из-за полученной травмы неожиданно уступил кубинцу Ленье Перо. Однако этот проигрыш не поставил крест на его карьере.

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Новый соперник Выхриста

Возвращение "Фауста" на ринг состоится 29 июля в Лас-Вегасе. Украинец выступит в андеркарде вечера бокса, главным событием которого станет бой за абсолют между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBF в полусредней весовой категории Эрролом Спенсом и обладателем титула WBO Теренсом Кроуфордом.

Бой Выхриста против 25-летнего армянского боксера Гургена Оганесяна будет открывать шоу, включающее 4 поединка. В скором времени состоится официальное объявление поединка.

В 2023 году Оганесян планировал встретиться с экс-чемпионом мира Чарльзом Мартином 22 апреля во время шоу Джервонта Дэвис – Райан Гарсия. Однако травма помешала 25-летнему боксеру выйти на ринг.

Что известно о сопернике Выхриста