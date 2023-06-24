В начале февраля 2023 года Виктор Выхрист потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Украинский супертяжеловес из-за полученной травмы неожиданно уступил кубинцу Ленье Перо. Однако этот проигрыш не поставил крест на его карьере.
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Новый соперник Выхриста
Возвращение "Фауста" на ринг состоится 29 июля в Лас-Вегасе. Украинец выступит в андеркарде вечера бокса, главным событием которого станет бой за абсолют между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBF в полусредней весовой категории Эрролом Спенсом и обладателем титула WBO Теренсом Кроуфордом.
Бой Выхриста против 25-летнего армянского боксера Гургена Оганесяна будет открывать шоу, включающее 4 поединка. В скором времени состоится официальное объявление поединка.
В 2023 году Оганесян планировал встретиться с экс-чемпионом мира Чарльзом Мартином 22 апреля во время шоу Джервонта Дэвис – Райан Гарсия. Однако травма помешала 25-летнему боксеру выйти на ринг.
Что известно о сопернике Выхриста
- Армянский проспект располагает мощными физическими данными. Его рост – 201 см, а размах рук составляет 206. Выхрист несколько уступает ростом сопернику (196 см).
- На профессиональном уровне дебютировал 18 сентября 2021 года. С тех пор провел 4 поединка, одержанв 4 победы (все нокаутом). У Виктора – 11 побед (7 нокаутом) и 1 поражение.
- Свой последний поединок армянин провел 15 октября 2022 в Нью-Йорке. Он досрочно победил очень опытного американского нокаутера Майкла Полайта Коффи из-за отказа от продолжения боя после 6-го раунда.
- В рейтинге BoxRec Оганесян занимает 59 место, а у Выхриста – 61-е.