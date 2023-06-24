На початку лютого 2023 року Віктор Вихрист зазнав першої поразки у професійній кар'єрі. Український суперважковаговик через отриману травму несподівано поступився кубинцю Леньє Перо. Проте цей програш не поставив хрест на його кар'єрі.

Читайте також Відомий український боксер запропонував реванш росіянину, якого вже перемагав на його території

Новий суперник Вихриста

Повернення "Фауста" на ринг відбудеться 29 липня в Лас-Вегасі. Українець виступить в андеркарді вечора боксу, головною подією якого стане бій за абсолют між чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та IBF у напівсередній ваговій категорії Ерролом Спенсом і володарем титулу WBO Теренсом Кроуфордом.

Бій Вихриста проти 25-річного вірменського боксера Гургена Оганесяна відкриватиме шоу, яке включатиме 4 поєдинки. Незабаром відбудеться офіційне оголошення поєдинку.

У 2023 році Оганесян планував зустрітися з ексчемпіоном світу Чарльзом Мартіном 22 квітня під час шоу Джервонта Девіс – Раян Гарсія. Проте травма завадила 25-річному боксеру вийти на ринг.

Що відомо про суперника Вихриста