"Да пошли они на**й": журналист разнес Луческу за его извинения после победы над Арисом

Мирчи Луческу изрядно досталось за его слова после поединка с греческим коллективом. Румынский специалист не признал поведение своих подопечных.

Виктор Вацко подверг критике главного тренера Динамо Киев за его абсурдную позицию. Мирча Луческу "отрекся" от поведения футболистов столичного клуба.

Достойно внимания Никто не спрашивал разрешения: сын и вдова Ильи Цимбаларя осудили проведение матча памяти в Москве

Не сознательный румын

"Бело-синие" пережили сложный эмоциональный поединок против Ариса в рамках третьего квалификационного раунда в Лигу конференций. Фанаты Ариса оказались еще теми подонками, поскольку на одном из матчей против Динамо вывесили баннер "Smash AZOV nazis", что в переводе означает "разбейте нацистов Азова". Такой жест греков лишний раз мотивировал футболистов киевского клуба побороть своего оппонента.

После победной серии пенальти динамовцы побежали жестикулировать к ультрасу Арису, демонстрируя, что их изречения ничего не стоят. Ожидаемое поведение игроков столичного коллектива спровоцировала толкотню после поединка, однако "бобры" благодаря извитяге отстояли честь Украины и полка "Азов". И вот главный тренер команды Мирча Луческу не признал действия собственных подопечных, не поняв их мотивы.

Украинский журналист Виктор Вацко раскритиковал румынского специалиста, сначала процитировав его слова на послематчевой пресс-конференции: "Вы видели, какие баннеры вывесили греческие болельщики во время первого матча? Они были направлены против Украины. Я не мог остановить наших игроков. Я не поддерживаю и извиняюсь, но вы должны понять наших игроков. Я сам не надеялся на такое". Вацко отметил, что как по спортивной, так и по финансовой, Украина очень многое дала Луческу, однако тот, прожив столько лет на территории нашего государства, так и не понял, в какой ситуации находится украинский народ.

Мистер, что значит "не поддерживаю"? Что значит "извиняюсь"? Перед кучкой проплаченных чертей, живущих в "шоколаде"? Но пошли они на**. Они сказали свое слово там и сейчас получили ответ от украинской команды. Вы старший человек, мудрый, у вас большой жизненный опыт, но как показывает ситуация – вы румын. Не украинец. Причем именно Украина много вам дала со всех точек зрения. Мирча, осознайте одну простую вещь: вы здесь имеете возможность работать, зарабатывать сумасшедшие деньги только благодаря тому, что ребята из АЗОВА, и такие же ребята из других батальонов, ребята из ВСУ е*ашаться за вас, за нас всех. У кого вы просите прощения, Мирча? И что вы не поддерживаете? И кого и что вы поддерживаете в итоге?

– сказал Вацко.

После поединка Динамо в своих социальных сетях выложило пост с надписью АЗОВ – герои Украины" . Те в свою очередь также п благодарили киевского коллектива , назвав победу "бело-синих" ответом на провокации

Напомним, что в "финале" квалификации в Лигу конференций "бобры" встретятся с Бешикташем, матчи с которым пройдут 24 и 31 августа. Турецкий коллектив в свою очередь успел купить футболиста у московского ЦСКА накануне встречи с киевлянами, а также планирует усилиться Серхио Рамосом