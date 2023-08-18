Назарий Волошин и Александра Караваев перевели игру в дополнительные тайма, когда счет основного времени был 2:1 в пользу киевлян, у которых команды не определили более сильного. Поэтому Динамо и Арис ждала футбольная фортуна под названием серия пенальти, пишет 24 Канал.

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Ответ дерзким греческим фанатам

В серии 11-метровых точнее были динамовцы 6:5. В составе Динамо единственный пенальти не реализовал Кахим Паррис.

После чего футболист киевского клуба пошли праздновать победу на трибуны, где неподалеку размещались греческие фанаты. Динамовцы начали своими жестами провоцировать болельщиков Ариса, которые в свою очередь тоже некрасиво вели себя после игры.

Ультрас соперника Динамо начал скандировать фамилию российского диктатора Владимира Путина. Поэтому поведение футболистов киевского клуба вполне оправдано.

Также игроки "бело-синих" хотели отомстить греческим фанам за провокационный баннер, вывешенный на трибунах в первом противостоянии. На нем греки обратились, не исключено, в российскую армию, где попросили уничтожить украинский полк "Азов", назвав их "нацистами".

Поведение футболистов Динамо после игры не понравилось игрокам Ариса, которые побежали разбираться к киевлянам. Между командами вспыхнула стычка, которую прибегли разнимать представители обоих клубов и судьи. К счастью, все быстро удалось решить, а Бущан, Дубинчак и Христодулопулос, наиболее активные в этом эпизоде, получили свои заслуженные желтые карточки.

Видео схватки на футбольном поле между Динамо и Арисом

Любопытно! После матча пресс-служба Динамо изложила пост в поддержку "Азова" со словами "Отправили жалкие провокации обратно в Грецию".

Динамо идет дальше в Лиге конференций, где в следующем раунде сразится с турецким Бешикташем за групповой этап соревнований. Первый матч украинско-турецкого противостояния состоится уже 24 августа, а ответный матч – 31 августа.