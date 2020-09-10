Украинский боксер первого полусреднего веса Виктор Постол 29 августа потерпел третье поражение в карьере. Несмотря на неудачу в поединке с Хосе Рамиресом украинец не планирует вешать боксерские перчатки на гвоздь.

Когда захочу закончить с боксом, всем это скажу

36-летний боксер убеждает, что планирует боксировать ближайшие 2-3 года и хочет снова стать чемпионом мира. Об этом Виктор Постол заявил в интервью "Суспільне Спорт".

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Когда я захочу закончить с боксом, всем об этом скажу. Я собираюсь еще минимум 2-3 года выходить на ринг, представлять Украину. Хочется снова стать чемпионом мира. Понимаю, что будет сложно, но стремлюсь к этому,

– рассказал украинец.

Постол не исключает возможность изменения весовой категории. Виктор может подняться в полусредний вес.

"Переход в следующую категорию есть в моих планах, потому что я много "гоняю" веса – сбрасываю до 10 килограммов перед боем. Если будет хорошее предложение в 66 килограммах, то перейду и буду боксировать там", – заявил Виктор.

Среди желанных соперников Постол назвал звездного американца Теренса Кроуфорда, которому украинец проиграл титул WBC в 2016 году.

Хочу боксировать с топовыми соперниками. В полусреднем весе есть классные боксеры. Хочется реванша с Теренсом Кроуфордом, но думаю, что пока это нереально,

– отметил Постол.