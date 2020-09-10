Український боксер першої напівсередньої ваги Віктор Постол 29 серпня зазнав третьої поразки в кар'єрі. Попри невдачу у поєдинку з Хосе Раміресом українець не планує вішати боксерські рукавички на цвях.

Коли захочу закінчити з боксом, усім це скажу

36-річний боксер переконує, що планує боксувати найближчі 2-3 роки і хоче знову стати чемпіоном світу. Про це Віктор Постол заявив в інтерв'ю "Суспільне Спорт".

До речі: Став відомий гонорар Постола за чемпіонський бій з Раміресом

Коли я захочу закінчити з боксом, усім це скажу. Я збираюся ще мінімум 2-3 роки виходити в ринг, представляти Україну. Хочеться знову стати чемпіоном світу. Розумію, що буде складно, але прагну цього,

– розповів українець.

Постол не відкидає можливість зміни вагової категорії. Віктор може піднятися у напівсередню вагу.

"Перехід у наступну категорію є в моїх планах, бо я багато "ганяю" ваги – скидаю до 10 кілограмів перед боєм. Якщо буде хороша пропозиція у 66 кілограмах, то перейду і боксуватиму там", – заявив Віктор.

Серед бажаних суперників Постол назвав зіркового американця Теренса Кроуфорда, якому українець програв титул WBC у 2016 році.

Хочу боксувати з топовими суперниками. У напівсередній вазі є класні боксери. Хочеться реваншу з Теренсом Кроуфордом, але думаю, що поки це нереально,

– зазначив Постол.