Віктор Постол розповів, чи завершить кар'єру боксера після поразки Раміресу
Український боксер першої напівсередньої ваги Віктор Постол 29 серпня зазнав третьої поразки в кар'єрі. Попри невдачу у поєдинку з Хосе Раміресом українець не планує вішати боксерські рукавички на цвях.
Коли захочу закінчити з боксом, усім це скажу
36-річний боксер переконує, що планує боксувати найближчі 2-3 роки і хоче знову стати чемпіоном світу. Про це Віктор Постол заявив в інтерв'ю "Суспільне Спорт".
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Коли я захочу закінчити з боксом, усім це скажу. Я збираюся ще мінімум 2-3 роки виходити в ринг, представляти Україну. Хочеться знову стати чемпіоном світу. Розумію, що буде складно, але прагну цього,
– розповів українець.
Постол не відкидає можливість зміни вагової категорії. Віктор може піднятися у напівсередню вагу.
"Перехід у наступну категорію є в моїх планах, бо я багато "ганяю" ваги – скидаю до 10 кілограмів перед боєм. Якщо буде хороша пропозиція у 66 кілограмах, то перейду і боксуватиму там", – заявив Віктор.
Серед бажаних суперників Постол назвав зіркового американця Теренса Кроуфорда, якому українець програв титул WBC у 2016 році.
Хочу боксувати з топовими суперниками. У напівсередній вазі є класні боксери. Хочеться реваншу з Теренсом Кроуфордом, але думаю, що поки це нереально,
– зазначив Постол.
Що відомо про поразку Постола?Український боксер змарнував шанс вдруге стати чемпіоном світу. 29-го серпня Віктор суперечливим рішенням суддів програв Хосе Раміресу. Віктор був чемпіоном світу за версією WBC з жовтня 2015 до літа 2016 року.
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