Украинский боксер Виктор Постол и его будущий соперник Хосе Карлос Рамирес прокомментировали бой, который состоится 29-го августа. Встречу боксеров переносили дважды, после чего решили провести без зрителей в США.

Комментарий Рамиреса

Хосе Рамирес акцентировал внимание на том, что бой с Постолом – это шаг к званию абсолютного чемпиона мира. Об этом сообщает BoxingScene.

Узнайте больше: Постол – Рамирес: дата боя украинского боксера за два чемпионских пояса WBC и WBO

"Я рад наконец вернуться. Всегда большая честь выйти на ринг, драться с таким парнем, как Постол, и защитить свои пояса. Господь знает, что моя цель – стать абсолютным чемпионом мира, и это делает меня ближе на один шаг к моей цели", – сказал Рамирес.

Постол идет за победой

Виктор Постол тоже поделился ожиданиями от боя против Рамиреса. Он заявил, что готовится к победе.

Я с нетерпением жду боя. Я иду, чтобы выиграть титулы чемпиона мира. Я тренируюсь с того времени, как этот бой был впервые объявлен, поэтому я сосредоточен и готов к поединку,

– заявил Постол.

Постол – Рамирес: детали поединка