Иду, чтобы выиграть титулы чемпиона мира, – Постол о бое с Рамиресом
Украинский боксер Виктор Постол и его будущий соперник Хосе Карлос Рамирес прокомментировали бой, который состоится 29-го августа. Встречу боксеров переносили дважды, после чего решили провести без зрителей в США.
Комментарий Рамиреса
Хосе Рамирес акцентировал внимание на том, что бой с Постолом – это шаг к званию абсолютного чемпиона мира. Об этом сообщает BoxingScene.
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"Я рад наконец вернуться. Всегда большая честь выйти на ринг, драться с таким парнем, как Постол, и защитить свои пояса. Господь знает, что моя цель – стать абсолютным чемпионом мира, и это делает меня ближе на один шаг к моей цели", – сказал Рамирес.
Постол идет за победой
Виктор Постол тоже поделился ожиданиями от боя против Рамиреса. Он заявил, что готовится к победе.
Я с нетерпением жду боя. Я иду, чтобы выиграть титулы чемпиона мира. Я тренируюсь с того времени, как этот бой был впервые объявлен, поэтому я сосредоточен и готов к поединку,
– заявил Постол.
Постол – Рамирес: детали поединка
- Встреча боксеров переносилась дважды из-за карантина. Первый раз бой должен был пройти в феврале в Китае. Впоследствии бой перенесли на май в США.
- Новая дата боя – 29 августа. Он состоится в MGM Grand в Лас-Вегасе.
- На кону поединка будут стоять титулы WBC и WBO в полусреднем весе, которыми владеет Рамирес.