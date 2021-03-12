Футболист сборной Украины Виктор Коваленко рассказал об адаптации в итальянской Аталанте. Коваленко перешел в Аталанту из донецкого Шахтера зимой 2021-го.

25-летний Коваленко заявил, что не ставил перед собой дедлайн для адаптации в Аталанте.

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"Я прямо так не загадывал – конкретные сроки не ставил. Но понимал, что к новой жизни и к новым требованиям привыкну не сразу. Признаюсь, сейчас мне гораздо легче, потому что я попал в команду, где все – тренеры и игроки – настроены друг к другу очень доброжелательно", – отметил футболист.

Мешает языковой барьер

Вместе с тем, Коваленко признался, что языковой барьер мешает быстрее адаптироваться.

Конечно, мешает языковой барьер, сейчас усиленно учу итальянский. Трудно общаться, хоть по-футбольному я все понимаю. Знание языка очень важно в Италии. Начал его изучение, как только узнал, что перехожу в Бергамо, сейчас занимаюсь с преподавателем,

– сказал Виктор.

Также футболист рассказал, что ему помогает игрок сборной Украины Руслан Малиновский, выступающий в Италии с 2019 года.

"Ну и, конечно, Руслан Малиновский очень сильно помогает, если я что-то не понимаю. Он и его жена подсказывают нам, мне и моей девушке, и в быту. В общем, условия для того, чтобы играть, созданы идеальные. Все зависит только от меня, от моей работы", – резюмировал Коваленко.

Виктор Коваленко официально стал игроком Аталанты 1 февраля. Коваленко подписал с Аталантой контракт до 2025 года.

Украинский футболист взял себе 20-й номер.

По данным специализированного портала Transfermarkt, Аталанта заплатила Шахтеру за Коваленко 770 тысяч долларов.

Коваленко до сих пор не дебютировал за Аталанту. Также Виктор не попал в заявку клуба на Лигу чемпионов.​

Достижения Виктора Коваленко / Инфографика Спорт 24​