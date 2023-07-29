Минулої зими Віктор Циганков залишив Динамо. Вінгер збірної України за 5 мільйонів євро перебрався до іспанської Жирони, де одразу став гравцем основи, пише 24 канал.

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Віктор за півроку відзначився трьома голами та шістьма асистами, що дозволило каталонцям фінішувати десятими. Тепер українець готується з командою до нового сезону.

Циганков мав відпустку після матчів за збірну, але в суботу провів перший матч за Жирону на зборах. Суперником став представник Чемпіоншипа Блекберн, який у 1995-му ставав чемпіоном Англії.

Як Циганков нокаутував англійців

Іспанці зуміли переграти "бродяг" з рахунком 3:2 і вирішальну роль у цій перемозі відіграв як раз Віктор. Протягом першого тайму українець відзначився голом та асистом.

На 24 хвилині Циганков точно прострілив на Стуані, який впритул розстріляв ворота Блекберна. А вже за шість хвилин вінгер відгукнувся на пас від Савіо та з лінії майданчика вразив порожній кут англійців.

Відео асисту Віктора:

Як Циганков забив Блекберну:

До слова, переможний гол за Жирону забив зірковий новачок Дейлі Блінд, який пограв за Аякс, Манчестер Юнайтед та Баварію. Наступні два спаринга "червоно-білі" проведуть проти двох найкращих команд Італії минулого сезону.

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2 серпня Циганков і Ко протистоятимуть Наполі, а 6-го битимуться з Лаціо. Старт сезону в Ла Лізі запланований на 12 серпня, де Жирона відкриватиме сезон виїзним матчем проти Реал Сосьєдад.