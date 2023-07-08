Жирона подписала контракт с Дейли Блиндом. Футболист в свое время успел поиграть за многие именитые коллективы.

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Опыт лишним не бывает

Виктор Цыганков получил известного нового одноклубника, которым стал маститый Дейли Блинд. Опытный нидерландский игрок в роли свободного агента подписал с Жироню соглашение на 2 сезона, то есть к лету 2025 года. Блинд – универсальный футболист, практически может перекрыть любую позицию. В частности, в свое время нидерландец выступал на таких позициях, как опорник, бокс-бу-бокс, левый полузащитник, однако чаще всего его можно увидеть в роли центрального или левого защитника.

Стоит отметить. Блинд играет с подкожным дефибриллятором, регулирующим сердечный ритм, поскольку у него диагностировали миокардит – воспаление среднего слоя сердечной мышцы.

Напомним, что последним клубом Дейли была мюнхенская Бавария, к которой он присоединился зимой 2023 и подписал соглашение всего на полгода. За "пивоваров" 33-летний нидерландец провел всего 5 матчей, что сигнализировало о том, что Блинд уже не может играть на самом высоком уровне в Европе.

Кстати говоря. Жирона финишировала на 10 месте в минувшем сезоне в Ла Лиге, ведя активную борьбу за еврокубки. К тому же УЕФА дисквалифицировал Осасуну из Лиги конференций за прежние злодеяния команды и заменил "здоровых" другим испанским клубом, на месте которого могла оказаться именно Жирона.

Дейли Блинд / инстаграм Жироны

Карьера нидерландского футболиста