Уже 26 июля испанский коллектив сыграет против Шеффилда Юнайтеда. А пока Виктор Цыганков готовится к этому поединку против английского соперника, то в Ла Лиге лучшие моменты с участием украинца в прошлом сезоне-2022/2023.

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Не перестают удивляться игре украинского футболиста

Пресс-служба испанской лиги собрала в один ролик все лучшие моменты бывшего динамовца в футболке Жироны.

В Ла Лиге коротко, но громко подписали видео: "Дифференцированный футболист". А это ключевой игрок команды, который делает разницу на поле и может сломать ход поединка в пользу своего клуба.

Видео лучших моментов Цыганкова за Жирону

Испанский период в карьере Виктора Цыганкова

Цыганков перешел в Жирону зимой 2023-го и сразу стал лидером коллектива. Похоже, что Виктор нашел свою команду в Европе, которая может дать старт для игры в еще более именитом клубе.

Украинский правый вингер подписал контракт с "красно-белыми" до конца июня 2027 года.

С момента перехода Цыганков провел за испанский клуб 19 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 6 ассистов. Виктор стал первым украинцем, оформившим дубль в одном поединке Ла Лиги.

Жирона с Цыганковым остановилась в шаге от выхода в еврокубковую зону.

К слову. Товарищеский матч Шеффилд Юнайтед – Жирона состоится 26 июля в 15.00. Также у клуба Цыганкова запланированы встречи с Блэкберном, Наполи и Лацио.