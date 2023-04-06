Жирона показала, как Цыганков завоевывает любовь испанских фанатов: бесценное видео

Футболисты испанской Жироны очень близки к своим болельщикам. Для них организуют встречи, делают открытые тренировки, поэтому такие события очень сближают отношения команды с фанатами.

Теперь в когорте любимцев болельщиков появился еще один футболист, по имени Виктор Цыганков. Украинец уже с первых матчей влюбил в свою игру испанских болельщиков, привыкших к красивому футболу.

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Адаптация украинца в Испании происходит отлично

Правый вингер только 17 января 2023 перебрался в Жирону, а уже завоевал любовь местных фанатов. Потихоньку Цыганков превращается из новичка команды в настоящего лидера.

В футбольном круге даже насмехаются над Динамо. что те очень дешево отпустили Виктора. Напомним, что по информации разных СМИ, киевский клуб заработал на трансфер своего лидера в Жирону 5 миллионов евро плюс 50% от последующей продажи Виктора.

Украинский футболист тоже очаровал эмоциональных испанцев своим гостеприимством и человечностью. Цыганков спокойно раздает автографы, делает общие фото с болельщиками Жироны, не притворяясь какой-то футбольной звездой.

Цыганков раздает автографы фанатами Жироны: смотрите видео

Напомним, что Цыганков подписал контракт с испанским клубом до конца июня 2027 года. За новую команду Виктор уже провел 8 матчей, в которых отличился 3 голами и несколькими ассистами.

В поединке против Райо Вальекано украинец оформил дубль. Цыганков стал первым украинским футболистом, забивший два гола в одном матче в Ла Лиге. Именно этой результативности пресс-служба испанского первенства выделила отдельную публикацию в соцсетях, назвав Виктора "ураганом".

Недавно Виктор впервые стал отцом. У футболиста родился сын Леон. Теперь у Цыганкова будет еще больше мотивации играть и забивать в Ла Лиге.

К слову. Следующий матч Жирона проведет 10 апреля на "Камп Ноу" против Барселоны.