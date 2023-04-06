Ковалевский Колос и английский Сандерленд таки ударили по рукам по трансферу 17-летнего нападающего Тимура Тутерова. Теперь украинский футболист продолжит карьеру в одной из топовых стран по развитию футбола.

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На одного украинца в Англии стало больше

6 апреля Колос официально объявил о переходе своего питомца в Англию. Ковалевский клуб пожелал своему питомцу удачи в новой для себя стране и команде.

Новый клуб украинца идет далеко не на лидирующие позиции в Чемпионшипе. Сандерленд после 39 туров занимает лишь 12 место среди 24 клубов второй по силе лиги Англии.

По данным Transfermarkt, Тутеров вообще уже не является футболистом клуба УПЛ Как будто 31 января 2023 года нападающий покинул Колос и является свободным агентом.

На официальном сайте Колоса Тутеров тоже нет ни в заявке главной команды, ни в заявке U-19.

Что известно о Тимуре Тутерове