Сообщается, что процесс выздоровления 27-летнего словенца затянулся. Именно поэтому в этом сезоне он на поле уже не выйдет.

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Вербич продолжит заниматься по индивидуальной программе.

В рамках сезона-2020/2021 Динамо осталось сыграть минимум 6 матчей. Впереди у киевлян 5 матчей в УПЛ и полуфинальная игра Кубка Украины против Агробизнеса.

Что известно о травме Вербича

Атакующий полузащитник Динамо получил травму на сборах в ОАЭ, которые состоялись в январе 2021 года.

После МРТ у Вербича было обнаружено повреждение мышц задней поверхности бедра. Ожидалось, что футболист пропустит 2 – 3 недели.

Предыдущий раз словенец сыграл за Динамо еще 12 декабря 2020 года в матче 13 тура УПЛ против Колоса.

В сезоне-2020/2021 Беньямин сыграл за Динамо 21 матч. В его активе 3 гола и 2 результативные передачи.

Вербич отрицает информацию

Словенский футболист опроверг информацию, что больше не сыграет в сезоне. Об этом информирует "Футбол NEWS".

"Это не правда. Никто не знает, сыграю я или нет. Сейчас все делаю, чтобы вернуться до конца сезона, а что будет – не знаю. Мы все работаем, чтобы я сыграл до конца сезона и чтобы в отпуск ушел здоровым.

Я уже начал немного бегать, а то работы очень много. Очень специфическая травма. Все делаем, чтобы вернуться – не так чтобы быстрее, а чтобы не повторилось", – сказал игрок.