Забарный может не сыграть против Шахтера

У основного защитника Динамо Ильи Забарного диагностировали перелом носа. Травмы Илья получил в матче Динамо против Днепра-1 (2:0).

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Сообщается, что центральный защитник получил травму после столкновения с Артемом Довбиком. Форвард Днепра-1 получил из-за этого вторую желтую и был удален.

Забарному вроде бы не нужна операция. Однако участие защитника в матче с Шахтером 17 апреля пока под вопросом.

Забарный в сезоне-2020/2021 отыграл за Динамо в 30 матчах. В игре с Шахтером Забарного может заменить Денис Попов, который пропускал игру с Днепром-1 из-за дисквалификации.

Сидорчук точно не сыграет с Шахтером

Вместе с тем, Динамо будет вынуждено играть против Шахтера без своего капитана Сергея Сидорчука.

Центральный полузащитник, отметившийся голом в воротах Днепра-1, в поединке получил желтую карточку.

У Сидорчука перебор горчичников, поэтому он пропустит игру из-за дисквалификации.