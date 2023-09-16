15 сентября украинский футболист похвастался невероятными фотографиями с семьей у себя в соцсетях. Конечно, не обошлось здесь и без домашнего питомца семьи ретривера Лаки. Ранее игрок называл Лаки старшим братом, пристально наблюдающим за первенцем.
Интересно Спали отдельно: Харлан рассказала, как поражение сборной Украины повлияло на ее отношения с итальянцем
Одна из самых красивых пар в футболе
Напомним, что жена подарила Виктору Цыганкову сына, который с каждым днем превращается в настоящего украинского казака.
Футболист коротко подписал серию новых фотографий: "Семья". Интересно, что надпись Цыганков добавил белое и синее сердечко. Все в цветах бывшего клуба Виктора киевского Динамо.
Вингер Жироны выложил фотографии в цвете и черно-белые, которые добавляют только стиль фотографиям.
Поклонники Цыганкова забросала Виктора и его семью комплиментами в комментариях под публикацией, желая семье счастья.
- "Какая прекрасная семья";
- "Красивые и счастливые";
- "Очень красивая семья".
Семья Виктора Цыганкова / Фото футболиста
Фотосессия семьи Цыганкова / Фото из соцсетей Виктора
Семья Виктора Цыганкова / Фото из инстаграмма футболиста Жироны
Отметим, что Цыганков с середины января 2023 года выступает за испанскую Жирону, где превратился в настоящего лидера команды. В красно-белой футболке Виктор уже провел 23 матча, в которых забил 3 гола и отдал 7 ассистов.
Контракт правого вингера с командой Ла Лиги рассчитан до конца июня 2027 года. С лета 2023 года Цыганков является не единственным футболистом из Украины в составе Жироны, за которую теперь выступает Артем Довбик. Форвард больше выходит из замены, чтобы адаптироваться в новом для себя чемпионате.