15 сентября украинский футболист похвастался невероятными фотографиями с семьей у себя в соцсетях. Конечно, не обошлось здесь и без домашнего питомца семьи ретривера Лаки. Ранее игрок называл Лаки старшим братом, пристально наблюдающим за первенцем.

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Одна из самых красивых пар в футболе

Напомним, что жена подарила Виктору Цыганкову сына, который с каждым днем превращается в настоящего украинского казака.

Футболист коротко подписал серию новых фотографий: "Семья". Интересно, что надпись Цыганков добавил белое и синее сердечко. Все в цветах бывшего клуба Виктора киевского Динамо.

Вингер Жироны выложил фотографии в цвете и черно-белые, которые добавляют только стиль фотографиям.

Поклонники Цыганкова забросала Виктора и его семью комплиментами в комментариях под публикацией, желая семье счастья.

"Какая прекрасная семья";

"Красивые и счастливые";

"Очень красивая семья".



Семья Виктора Цыганкова / Фото футболиста



Фотосессия семьи Цыганкова / Фото из соцсетей Виктора



Семья Виктора Цыганкова / Фото из инстаграмма футболиста Жироны

Отметим, что Цыганков с середины января 2023 года выступает за испанскую Жирону, где превратился в настоящего лидера команды. В красно-белой футболке Виктор уже провел 23 матча, в которых забил 3 гола и отдал 7 ассистов.

Контракт правого вингера с командой Ла Лиги рассчитан до конца июня 2027 года. С лета 2023 года Цыганков является не единственным футболистом из Украины в составе Жироны, за которую теперь выступает Артем Довбик. Форвард больше выходит из замены, чтобы адаптироваться в новом для себя чемпионате.