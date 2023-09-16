15 вересня український футболіст похизувався неймовірними світлинами з родиною у себе в соцмережах. Звісно, що не обійшлось тут і без домашнього улюбленця сім'ї ретривера Лакі. Раніше гравець називав Лакі старшим братом, який пильно наглядає за первістком.

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Нагадаємо, що дружина подарувала Віктору Циганкову сина, який з кожним днем перетворюється у справжнього українського козака.

Футболіст коротко підписав серію нових світлин: "Сім'я". Цікаво, що напису Циганков додав біле та синє сердечко. Все у кольорах колишнього клубу Віктора київського Динамо.

Вінгер Жирони виклав світлини у кольорі та чорно-білі, які додають лише стиль фотографіям.

Прихильники Циганкова закидала Віктора та його родину компліментами у коментарях під публікацією, бажавши родині щастя.

"Яка прекрасна сім'я";

"Красиві та щасливі";

"Дуже красива сім'я".



Сім'я Віктора Циганкова / Фото футболіста



Фотосесія сім'ї Циганкова / Фото із соцмереж Віктора



Родина Віктора Циганкова / Фото з інстаграму футболіста Жирони

Відзначимо, що Циганков із середини січня 2023-го виступає за іспанську Жирону, де перетворився у справжнього лідера команди. У червоно-білій футболці Віктор вже провів 23 матчі, у яких забив 3 голи т віддав 7 асистів.

Контракт правого вінгера із командою Ла Ліги розрахований до кінця червня 2027 року. Із літа 2023-го Циганков є не єдиним футболістом із України у складі Жирони, за яку тепер виступає Артем Довбик. Форвард наразі більше виходить із заміни, аби адаптуватись у новому для себе чемпіонаті.