Матч закончился со счетом 2:1 в пользу итальянцев. Такой результат едва не отразился на отношениях звездной пары фехтовальщиков, однако они все же выдержали эту проверку.

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Футбол не помешал любви

Ольга Харлан в шутку рассказала, как она со своим парнем Луиджи Самеле отреагировали на итоговый результат и чем закончился их вечер. Все окончилось без непоправимых последствий, а олимпийская чемпионка уверена, что именно Украина квалифицируется на Евро-2024.

Что я могу сказать. После вчерашней игры я и Джи спали в разных комнатах на разных кроватях. Это было больно. Шучу, все хорошо. Все было очень по-дружески, с нашими ребятами все будет хорошо, они отберутся и все будет круто,

– сказала Харлан.

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Кто такой Луиджи Самеле