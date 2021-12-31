Вихрист и Киладзе впервые встретились перед поединком: видео дуэли взглядов

31 декабря 2021 , 17:39
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Источник:

24 канал

В ночь на 2 января украинский боксер Виктор Вихрист выйдет на ринг против представителя Грузии Яго Киладзе. Спортсмены впервые встретились лицом к лицу.

Первая встреча

За несколько дней до боя соперники впервые встретились и провели дуэль взглядов.

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Встреча состоится в Лас-Вегасе в андеркарде боя Луис Ортис – Чарльз Мартин.

Видео дуэли взглядов

Что известно об украинском боксере

  • Вихрист в последний раз выходил на ринг в ночь с 9-го на 10 октября. Он досрочно победил представителя США Майка Маршалла. Бой состоялся в андеркарде боя Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.
  • В 2021-м Вихрист имел еще два поединка. В марте украинец по очкам одолел Вильмера Васкеса, а в мае – ярко нокаутировал Яцека Пьонтека.

Соперник Вихриста

  • Киладзе провел 33 поединка на профессиональном ринге, в которых одержал 27 побед, 1 бой завершился вничью, а в 5 потерпел поражение.
  • В 2018 году он проиграл бой Майклу Хантеру – экс-сопернику украинца Александра Усика.
Автор: Дарина Жданович