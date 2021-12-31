Первая встреча
За несколько дней до боя соперники впервые встретились и провели дуэль взглядов.
Достойное внимания Вихрист испугал соперника мощной тренировкой перед боем в США: яркое видео
Встреча состоится в Лас-Вегасе в андеркарде боя Луис Ортис – Чарльз Мартин.
Видео дуэли взглядов
Что известно об украинском боксере
- Вихрист в последний раз выходил на ринг в ночь с 9-го на 10 октября. Он досрочно победил представителя США Майка Маршалла. Бой состоялся в андеркарде боя Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.
- В 2021-м Вихрист имел еще два поединка. В марте украинец по очкам одолел Вильмера Васкеса, а в мае – ярко нокаутировал Яцека Пьонтека.
Соперник Вихриста
- Киладзе провел 33 поединка на профессиональном ринге, в которых одержал 27 побед, 1 бой завершился вничью, а в 5 потерпел поражение.
- В 2018 году он проиграл бой Майклу Хантеру – экс-сопернику украинца Александра Усика.