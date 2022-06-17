Известный теннисист с украинскими корнями выступил против отстранения россиян от Уимблдона
17 июня 2022 , 18:56Читати новину українською
Источник:Inside the Games
Российские и белорусские теннисисты не смогут в этом году выступить на престижном турнире Уимблдон. Организаторы соревнований наложили санкции на представителей этих стран из-за полномасштабного наступления России на территорию Украины.
Кудла: Они не причастны к этому
Известный теннисист Денис Кудла, родившийся в Украине, но выступающий за США, прокомментировал допуск россиян и белорусов к соревнованиям. Он считает, что спортсмены из России и Беларуси не должны в войне в Украине.
Это тяжелая ситуация. Я не против того, чтобы российские теннисисты выступали на US Open. Они не причастны к этому. У меня в Украине не так много родственников – дядя и два кузена. К счастью, они живут у границы с Румынией. Очевидно, это ужасно. Мы следим за ситуацией,
– заявил спортсмен.
Теннисный мир на стороне россиян
- Когда большинство спортивных организаций пытаются отстранить россиян и белорусов от мирового спорта, теннисный мир стоит в стороне. В первые дни полномасштабного вторжения России на территории Украины ATP и WTA наложили на представителей враждебных стран незначительные санкции – теперь они выступают в статусе нейтрального атлета.
- Организаторы Уимблдона решили взять инициативу в свои руки и сообщили в апреле, что россияне и белорусы не смогут выступить на турнире. Это первый крупный турнир по теннису, запретивший россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях.
- Соответствующее решение возмутило ATP и WTA, заявили, что отстранение россиян и белорусов от турнира – это несправедливость.
- Они считают, что таким образом организаторы Уимблдона дискриминируют участников стран-агрессоров.
- WTA и ATP окончательно решили не начислять очков за выступление на Уимблдоне-2022 из-за молчаливых россиян. Поскольку ни один игрок из России и Белоруссии не осудил действия своей страны.