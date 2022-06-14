Долгополов: Российские игроки не дистанцировались от своего правительства

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов поделился мнениями о решении Уимблдона запретить белорусским и российским игрокам участвовать в турнире.

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Я полностью поддерживаю этот запрет. Российские игроки не дистанцировались от своего правительства, несмотря на то, что они имеют огромное общественное влияние. На мой взгляд, это оправдывает то, что большинство из них поддерживают Путина, как и около 70-80% населения России,

– сказал экс-игрок.

Также Долгополов заявил, что теннисные структуры не учитывают украинских игроков, ведь выходить на один корт с представителями России является тяжелым психологическим испытанием.

"Это было бы своего рода психологическим насилием в отношении украинских игроков, если бы им пришлось соперничать с другими игроками, которые могут поддерживать убийство и разрушение их собственных семей", – отметил Александр.

В ATP и WTA заявили, что отстранение россиян и белорусов от турнира – это несправедливость. Там считают, что таким образом организаторы Уимблдона дискриминируют некоторых игроков.

Поэтому теннисные структуры окончательно решили не начислять очков за выступление на Уимблдоне-2022 из-за молчаливых россиян. Поскольку ни один игрок из России и Белоруссии не осудил действия своей страны.

К сожалению, кроме Уимблдона, ATP, кажется, не против того, что украинцы страдают из-за войны. В конце концов они решили защитить российских и белорусских игроков, которые не высказались против варварских действий своих стран. Если теннисный мир выбрал, чтобы его руки были в крови, то пусть так и будет,

– добавил Довгополов.

Обратите внимание. Уимблдон стартует 27 июня и продлится до 10 июля на лондонском корте.