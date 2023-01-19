Цыганков на презентации в Жироне сыграл в футбол с пушистым любимцем: забавное видео

Украинский футболист Виктор Цыганков подписал контракт с испанской Жироной. Клуб нестандартно провел презентацию своего драгоценного новичка.

На презентацию Виктор Цыганков пришел не один, а вместе со своим любимцем собакой Лаки. На газоне стадиона "Монтиливи" 25-летний футболист и его собачка сыграли в импровизированный футбольный матч.

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Виктор Цыганков должен был удержать мяч в ногах, а Лаки его отобрать. Животное на отлично выполнило свою задачу, лишив своего хозяина мяча.

Видео игры Цыганкова и его собаки Лаки

Стоит отметить, что спонсором Жироны является компания Gosbi, производящая корм для животных. Более того, Жирона планирует разрешить болельщикам посещать матчи вместе со своими собаками.

А символом команды является лабрадор-ретривер по кличке Каня, которая принимает участие на официальных мероприятиях Жироны.

Напомним, Виктор Цыганков стал самым дорогим трансфером Жироны. Каталонцы заплатили за его переход 5 миллионов евро.

Украинец также является самым дорогим игроком середняка Ла Лиги – его стоимость составляет 22 миллиона евро.

Виктор будет выступать в Жироне под 8 номером.

Дебют Цыганкова в чемпионате Испании может состояться 22 января. В этот день его новая команда сыграет на выезде против Вильярреала. После 17 туров Жирона занимает 11 место в турнирной таблице.