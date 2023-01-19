На презентацію Віктор Циганков прийшов не один, а разом зі своїм улюбленцем собакою Лакі. На газоні стадіону "Монтиліві" 25-річний футболіст та його песик зіграли у імпровізований футбольний матч.
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Віктор Циганков мав втримати в ногах м'яч, а Лакі його відібрати. Тваринка на відмінно виконала своє завдання, позбавивши свого господаря м'яча.
Відео гри Циганкова та його собаки Лакі
Варто зазначити, що спонсором Жирони є компанія Gosbi, яка виготовляє корм для тварин. Більше того, Жирона планує дозволити вболівальникам відвідувати матчі разом зі своїми собаками.
А символом команди є лабрадор-ретрівер на прізвисько Каня, яка приймає участь на офіційних заходах Жирони.
- Нагадаємо, Віктор Циганков став найдорожчим трансфером Жирони. Каталонці заплатили за його перехід 5 мільйонів євро.
- Українець також є найдорожчим гравцем середняка Ла Ліги – його вартість становить 22 мільйони євро.
- Віктор буде виступати у Жироні під 8 номером.