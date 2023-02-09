Голевая феерия Роналду вывела Аль-Наср в лидеры чемпионата: видео покера португальца
Криштиану Роналду наконец-то вернул голевое чутье. А произошло это в матче чемпионата Саудовской Аравии между Аль-Насром и клубом динамовца Жерсона Родригеша Аль-Вахда.
Звездный португалец Криштиану Роналду начинает отрабатывать свои космические гонорары. Фантастическая игра форварда в матче 16-го тура чемпионата против Аль-Вахды позволила одержать победу со счетом 4:0. Забивал в поединке только CR7, пишет 24 канал.
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Первый покер Роналду в Саудовской Аравии
Роналду, который 5 февраля отпраздновал 38-й день рождения, вывел свою команду на поле с капитанской повязкой. Уже на 25-й минуте матча Кришти воспользовался передачей партнера по команде и отправил мяч в сетку ворот соперника.
Видео первого гола Роналду
В конце первого тайма португалец во время быстрой контратаки увеличил преимущество своей команды.
Видео второго гола Роналду
В начале второй половины игры форвард четко реализовал одиннадцатиметровый в ворота хозяев поля. Но на этом португалец не остановился.
Видео гола Роналду с пенальти
На 61-й минуте матча Кришти завершил разгром команды динамовца Родригеша, оформив покер в своем четвертом матче.
Четвертый мяч португальца
Таким образом, Аль-Наср довел количество набранных очков до 37 и вышел на первое место в чемпионате. Аль-Шабаб имеет такое же количество баллов, но худшую разницу забитых-пропущенных мячей.