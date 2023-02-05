В воскресенье, 5 февраля, форвард саудовского Аль-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду отмечает 38-й день рождения. Нестареющий ветеран мирового футбола продолжает оставаться кумиром для миллионов болельщиков футбола, пишет 24 канал.

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Сестра именинника Элма Авера опубликовала пост в Instagram, в котором трогательно поздравила брата с праздником.

Сегодня день рождения короля. Не могу описать словами, как сильно я тебя люблю, обожаю, уважаю и благодарю. Ты – самый лучший человек из тех, кого я знаю в этом мире. Говорю это не только потому, что мы одной крови. Очень тяжело встретить кого-то похожего на тебя. Пусть еще много лет к твоему возрасту будет прибавляться еще один год, потому что жизнь на этой планете без тебя теряет яркость... Наслаждайся, мой дорогой брат. Я очень тебя люблю,

– написала Элма Авейра.

Мгновения карьеры Роналду / instagram.com/elma_oficial

Бывший клуб Роналду Манчестер Юнайтед тоже вспомнил своего "блудного сына". Несмотря на далеко не самое лучшее расставание, пресс-служба "красных дьяволов" опубликовала фото Роналду в футболке МЮ. Конечно, легенде клуба вспомнили первый этап пребывания в команде.

"С днем рождения!", – лаконично подписали фото "красные".

Фото с намеком от МЮ / instagram.com/manchesterunited

Официальная страница Лиги чемпионов УЕФА в Twitter опубликовала самые яркие мгновения карьеры звезды во время матчей самого престижного турнира.

Роналду пять раз выигрывал Лигу чемпионов / twitter.com/ChampionsLeague

Видео-нарезка суперголов Роналду в ЛЧ

Титулы именинника

Роналду – пятикратный обладатель "Золотого мяча"

Португалец пять раз становился победителем Лиги чемпионов.

В 2016 году стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии.

Криштиану – самый результативный футболист на уровне сборных: 118 голов в 196 матчах.

На клубном уровне форвард отличился 702 забитыми мячами.

Также он самый лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов (145).

Роналду выступает за саудовский Аль-Наср, где недавно отметился дебютным голом. Там СR7 получает космическую зарплату – 200 миллионов, из которых 90% выплачивается из бюджета Саудовской Аравии.