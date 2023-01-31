В конце 2021 Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. После ухода из Манчестер Юнайтед звезда сборной Португалии решил продолжить карьеру в Азии.

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Футболист подписал контракт с Аль-Насром из Саудовской Аравии. По информации СМИ, там у CR7 теперь ксомическая зарплата – около 200 миллионов евро в год.

Впрочем, как сообщает The Athletic, большинство этого оклада выплачивает не Аль-Наср. Клуб должен платить только 10% от зарплаты Криштиану, в то время как 90% этой суммы ложится на бюджет Саудовской Аравии.

Сообщается, что аравийцы ухватились за возможность пропиарить свой футбол с помощью Роналда. Также они рассчитывают, что португалец поможет им получить право на проведение ЧМ-2030, ведь он будет послом заявки.

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Отметим, что за свой новый клуб CR7 отыграл всего два поединка, в которых не отличался результативными действиями. В чемпионате его команда минимально обыграла середняка Аль-Эттифак, а в битве за Суперкубка уступила Аль-Иттихаду.

Напомним, что за свою карьеру в Спортинге, МЮ, Реале и Ювентусе Роналду выиграл более 30 трофеев. На его счету пять побед в Лиге чемпионов, семь чемпионств в Англии, Испании и Италии вместе, а также победа на Евро-2020 со сборной Португалии.